عاجل.. إمام عاشور يغادر مستشفى العجمي بعد إصابته أمام الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - غادر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستشفى العجمي بالإسكندرية بعدما أجرى أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه اليوم أمام الإسماعيلي.

تفاصيل إصابة إمام عاشور

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي وخرج على إثرها في الشوط الأول من المباراة وحل زميله طاهر محمد طاهر بديلًا له.

وأثبت الأشعة التي أجراها لاعب الأهلي إصابته بكدمة في "قصبة" القدم وسيخضع لبرنامج علاجي للتعافي منها.

وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جرى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.