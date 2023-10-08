نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيستون ماييلي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختير المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وانبي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا هاما على حساب انبي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي، ليحصد الفريق 3 نقاط غالية.

وسجل ماييلي هدف بيراميدز الوحيد في المباراة من تسديدة بالرأس بعد عرضية المدافع الدولي محمد حمدي في الشوط الأول.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع سموحة وزد.

