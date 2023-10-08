نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُسدِل الستار على منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2023/2024 والتي شهدت منافسات نارية.

واختتمت منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل، بمواجهة قوية وقمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي، حيث حقق المارد الأحمر فوزًا عريضا على حساب الدراويش بثلاثية مقابل هدف.

ويستعرض الفجر الرياضي خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بعد انتهاء الجولة الثالثة.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة، يليه فريق سموحة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن فريقي زد وبيراميدز

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الزمالك المركز السابع برصيد 5 نقاط.

1- مودرن فيوتشر 9 نقاط

2- سموحة 7 نقاط

3- زد 7 نقاط

4- بيراميدز 7 نقاط

5- الأهلي 6 نقاط

6- المصري 6 نقاط

7- الزمالك 5 نقاط

8- بلدية المحلة 4 نقاط

9- طلائع الجيش 4 نقاط

10- الإتحاد السكندري 4 نقاط

11- الإسماعيلي 3 نقاط

12- الداخلية 3 نقاط

13- الجونة نقطتين

14- سيراميكا كيلوباترا نقطة

15- إنبي نقطة

16- المقاولون العرب نقطة

17- فاركو نقطة

18- البنك الأهلي دون نقاط