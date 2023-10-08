نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام غرناطة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير الآتي، التشكيل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وذلك ضد نادي غرناطة في مشوار بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

ويضرب برشلونة موعدًا هامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة مساء اليوم الأحد والموافق 8 أكتوبر ضمن فعاليات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة المباراة المنتظرة بين برشلونة أمام غرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام غرناطة في الدوري

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تشكيلة فريقه الرسمي ضد غرناطة وذلك في مباريات الدوري الإسباني.

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: بالدي، كريستن، كوندي، كانسيلو.

في خط الوسط: جافي، فيرمين، جوندوجان.

في الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، جواو فيليكس.

الجدير بالذكر أن قناة بي ان سبورت القطرية ستنقل أحداث المباراة المرتقبة بين برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني.