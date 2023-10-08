نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيبو يكشف إصابة إمام عاشور ويتحدث عن فوز الأهلي على الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن نتيجة الأشعة التي تعرض لها إمام عاشور، أثبتت تعرضه لكدمة بسيطة في قصبة القدم، وتم إجراء أشعة سريعة في أحد المستشفيات القريبة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات عقب العودة للقاهرة.

تصريحات خالد بيبو

وقال: "أبارك للاعبين على الفوز بمباراة الإسماعيلي، خصوصا أن المنافس لديه عناصر جيدة وجهاز فني مميز، المباراة لم تكن سهلة، لكن استطعنا تسجيل أهداف في الشوط الأول وسهلت علينا الأمور في النصف الثاني من اللقاء".

وأضاف: "حققنا مكاسب كثيرة باستثناء إصابة إمام عاشور، واستقبلنا هدفًا وهو أمر غير جيد بالنسبة لنا، نسعى دائمًا للمحافظة على الشباك، لكن قدمنا مستوى كبير خلال اللقاء".

وحول قرعة دوري أبطال إفريقيا، قال: "الأهلي مقبل على مواجهات صعبة وسفر كثير للخارج، وإدارة الأهلي تسهل العديد من الأمور الخاصة بالتنقل بين دول قارة إفريقيا، وكل الفرق التي تواجه الأهلي تسعى لبذل قصارى جهدها أمامه، ونتمنى أن يرتفع مستوى الفريق في المرحلة المقبلة، وأن نكون على قدر المسئولية".

وفاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.