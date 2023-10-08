نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوأ صفقة آخر 10 سنوات.. راجل عجوز.. "الفجر الرياضي" يُحقق: الفرنسي موديست مهاجم عالمي أم معاش؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظل جمهور الأهلي يحلم على مدار سنوات طويلة، بالمهاجم العالمي الذي يحمل لواء هجوم الفريق الأحمر خلال البطولات المحلية والأفريقية والعالمية.

ووجدت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، ضالتهما في الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق.

وأجرى “الفجر الرياضي” تحقيقًا موجزًا حول صفقة اللاعب موديست بعد ظهوره الأخير في مباراة الإسماعيلي.

التعاقد مع مهاجم عالمي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست لمدة موسم قابل للتمديد لموسم إضافي.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دور سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية حال تسجيل عدد معين من الأهداف أو تحقيق بطولات رفقة الأهلي مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

من اختار موديست؟

مارسيل كولر

وجاء تعاقد الأهلي مع موديست بناء على ترشيح من ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي، بعد أن عرض الأمر على مارسيل كولر المدير الفني، ورحب بالفكرة وطلب من إدارة الأهلي حسم الصفقة.

بداية مبشرة وفرصة مهدرة

أهدر موديست فرصة محققة بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول في المباراة الأولى له بقميص الأهلي أمام المصري، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيسر نفذها علي معلول داخل المرمى، لينقذها محمد جاد حارس الفريق البورسعيدي وتصل الكرة إلى موديست الذي أخطأ في التسديد.

ولكن توسمت جماهير الأهلي في اللاعب الفرنسي بداية مبشرة، بسبب جسمانه القوي وقدرته على التمركز في المناطق الهامة.

آراء النقاد والإعلاميين بعد 3 مباريات للفرنسي موديست

وشارك عدد من النقاد والإعلاميين في تحقيق "الفجر الرياضي" عن مستوى موديست ومدى إضافته المارد الأحمر، بعد قمة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الثالثة من دوري Nile.

في البداية قال الناقد الرياضي حسن السعدني: "أسوأ صفقة عملها الأهلي آخر 10 سنين".

واتفق الناقد الرياضي محمود الشيخ معه في الرأي، كاشفًا عن رأيه لـ "الفجر الرياضي": "بعد أول شوط لموديست قلت الأهلي تعاقد مع مهاجم طيب.. يعني معندوش شراسة المهاجمين.. بعد ثالث مباراة نقدر نقول إن الأهلي تعاقد مع راجل عجوز كان شغال في (الفاعل) وليس لاعب كرة".



كولر يضغط على موديست



فيما قال الناقد الرياضي هشام يوسف: "الفريق اليوم كان يلعب ناقصا لاعب في معظم اوقات المباراة.. أعتقد موديست لا يلعب أكثر من نصف ساعة كبداية.. بدنيا مش فايق.. وبالتبعية أي لاعب واقع بدنيا مش هيكون فايق فنيا.

وتابع قائلًا: "كولر بيضغط على موديست.. كان من الاولى خروجه بعد تلت ساعة من الشوط الثاني أمام الإسماعيلي".



موديست.. لن يكون له حاضرًا



وقال مصطفى الراسخ مراسل قناة "أون تايم سبورتس" لـ "الفجر الرياضي": "موديست كان يمتلك تاريخا مشرفا ولن يكون له حاضرا مع الاهلي بسبب أشياء كثيرة".

وأضاف: "عامل السن والذي ظهر عليه ولياقته البدنيه الغير لائقة، التجربة الأولى له في دوري عربي والأجواء لن تكون مناسبة له وخاصة مع فقدان الطموح".

واختتم مؤكدًا أن اللاعب لا يساعد نفسه باستعادة لياقته رغم الدفع به في المباريات ومشاركته بشكل أساسي.

في النهاية، موديست لاعب له اسم كبير في أوروبا ولربما هذا الاسم ساهم في انتقاله سريعًا للنادي الأهلي.. ولكن السؤال الأهم هل تعاقد الأهلي مع مهاجمًا عالميًا أم على المعاش؟.