نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد صلاح أبو جريشة عقب سقوط الإسماعيلي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد صلاح أبو جريشة نجم الاسماعيلي السابق، على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الدراويش، وذلك عبر قنوات "أون تايم سبورت"، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف، وأشاد بالفريق الأحمر ومدى خبراته وتحركاته في الملعب.

وفاز المارد الأحمر على نظير الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بأقدام كلا من: بيرسي تاو بتسجيل هدفين، وهدف لحسين الشحات، كما أحرز هدف الدراويش اللاعب ياو أنور.

وجاء مشيرًا:" الإسماعيلي خاض مباراة كبيرة، بالنسبة لتوليفة المجموعة الموجودة، وبالنسبة لطموحات اللاعبين اليوم، لكن خبرات النادي الاهلي كانت الأفضل، والتحركات أيضًا".

وواصل حديثه:" أخطاء الإسماعيلي وخاصة في الشوط الأول ساهمت في الاريحية الكبيرة لإنتهاء اللقاء مبكرًا، وذلك لايمكن أن ينسجم مع النادي الاهلي، خاصة في منتصف الملعب".

وأكمل:" لاعبي الإسماعيلي اليوم لم يمتلكوا الخبرة الكافية لتسجيل العديد من الاهداف، وحسم المواجهة".

وأعرب:" الإسماعيلي كان يمتلك فرص كبيرة للتسجيل ولكن الأهلي يمتلك خبرات كانت قادرة على حسم اللقاء مبكرا".

واختتم حديثه: "الإسماعيلي يمتلك وقت كبيرة بين مباراة والأخرى لكسب المهارات والعمل على تطوير الذات، وبوجه شكر كبير للجماهير لتحية اللاعبين عقب المباراة".