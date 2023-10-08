الأهلي يلاقي الاتحاد السكندري غدا بربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الأهلي المصري إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة بعدما حقق فوزا كبيرا على حساب الفتح السعودي بمباراة ثمن النهائي بنتيجة 98-58.

وحاول لاعبو الأهلي إكتساب الثقة مجددا بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام بيروت اللبناني عن طريق تحقيق فوز مريح ومرضي لجماهير الفريق التي حضرت للتشجيع والمؤازرة بصالة نادي الغرافة.

الفترة الأولى تمكن الأهلي من حسم نتيجتها لصالحه 19-12 قبل أن يواصل الفريق زيادة الفارق في الفترة الثانية بعدما تمكن من حسمها بنتيجة 41-24.

وفي الفترة الثالثة تمكن الأهلي من زيادة الفارق وحسم اللقاء مبكرا بعدما أنهاها لصالحه بنتيجة 72-43 قبل أن تنتهي الفترة الرابعة واللقاء بنتيجة 98-58.

الأهلي يلاقي الاتحاد السكندري

بتلك النتيجة يتأهل الأهلي للدور ربع النهائي حيث يلاقي غدا فريق الاتحاد السكندري والذي تأهل بدوره بعد اعتذار فريق خدمات البريج الفلسطيني بسبب الأجواء التي تعيشها الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي وتحديدا منذ أول أمس.