نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب ثلاثية الإسماعيلي.. تطعيم خاص للاعبي الأهلي استعدادًا لرحلة تنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تطعيم خاص للاعبي الأهلي

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الفريق قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.