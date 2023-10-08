نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عبد الفتاح: سعيد بثقة كولر.. والذي يتدرب جيدًا هو من يشارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا إلى أن يكون على قدر ثقة الجهاز الفني.

تصريحات خالد عبد الفتاح بعد الفوز على الإسماعيلي

وأكد عبد الفتاح أنه سعيد بالمشاركة في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة، بعد عودته من الإصابة، بعد أن مر بوقت صعب للغاية بسببها، خاصة بعد إجراء العملية الجراحية، وبعد التعافي والعودة للمشاركة في المباريات.

وقال عبد الفتاح: «أشكر مستر كولر كثيرًا لأنه يمنحني الثقة بشكل كبير والفرصة للمشاركة في المباريات، كما أشكر زملائي على الدعم الكبير الذي يقدمونه لي وخاصة في فترة الإصابة».

تابع قائلًا: «التنافس بيننا كلاعبين تنافس شريف، والكل يحاول أن يتواجد في المباريات، ولكن من يتدرب جيدًا هو من يلعب، ودائمًا سمات الفرق القوية أن يكون هناك أكثر من لاعب مميز في كل مركز. أتمنى أن نحسم الدوري مبكرًا مثلما حدث في الموسم الماضي».