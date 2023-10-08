انت الان تتابع خبر لحظات الصدمة تهز الجماهير بعد تراجعه عن ضم زياش – لن تصدقوا ماهو وراء هذا القرار المفاجئ والصادم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحيفة الرياضية السعودية ، أن نادي النصر غض الطرف عن التعاقد مع اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش ، بعد أن توصلت جميع الأطراف في وقت سابق إلى اتفاق شفهي كامل. بعض بانو

ومع ذلك ، كشف الصحفي الرياضي سانتي أونا ، عبر حسابه على تويتر ، عن سبب صادم لانهيار صفقة Ziyech ، بعيدًا عن شروط العقد.

وكتب أونا “كما كان الحال في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما خضع لفحوصات طبية في باريس سان جيرمان (دون استكمال الصفقة) ، حدد النصر مشكلة في ركبة زياش”.

وأضاف أن هذه المشكلة تثير الشكوك حول قرار النصر لتسوية الصفقة.

أكد خبير سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو الثلاثاء الماضي أن ناديي النصر وتشيلسي قد وقعا جميع العقود الرسمية لإتمام صفقة زياش.

وأضاف: “النصر ينتظر نتائج الفحوصات الطبية ، قبل أن ينضم حكيم زياش رسمياً إلى كريستيانو رونالدو في الفريق”.