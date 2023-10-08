نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يفوز علي مضيفه كالياري برباعية مقابل هدف واحد بالدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق روما مضيفه كالياري بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سردينيا أرينا" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الايطالي.

أفتتح حسام عوار التسجيل لروما في الدقيقة 19، قبل أن يضيف النجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وأضاف أندريا بيلوتي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 51، ثم عاد لوكاكو للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الرابع للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59.

وتكفل ناهيتان نانديز بإحراز هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ترتيب الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة تواجد فريق روما في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في لقاءين، وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 12.

بينما تواجد كالياري في مذيلة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطتان جمعها من التعادل في لقاءين، والخسارة في 6 مواجهات وتسجيل 3 أهداف وتلقي 16.