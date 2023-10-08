نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة إصابة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يفوز على هايدينهايم بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره هايدينهايم، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

نتيجة مباراة فرانكفورت وهايدينهايم

وافتتح فريق فرانكفورت التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق هوجو لارسون، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 72 عن طريق كتاوف.

وشهدت مباراة اليوم مشاركة محترفنا المصري عمر مرموش نجم فريق فرانكفورت مع فريقه بشكل أساسي منذ البداية ولكنه خرج بديلا في الدقيقة 67 بسبب شعوره بإصابة.

ترتيب الفريقين في الدوري

وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق آينتراخت فرانكفورت إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني الممتاز، بينما يقف رصيد هايدينهايم عند 7 نقاط في المركز العاشر.