أرقام إيجابية للأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي.. وبيرسي تاو في صدارة الهدافين

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي كتابة الأرقام الإيجابية وذلك عقب مباراته مع الإسماعيلي والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري النيل.

أرقام إيجابية للأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي

وتفوق الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد للدارويش لتكون الثلاثية الثانية خلال الموسم الحالي.

فمنذ خسارة لقب السوبر الإفريقي استطاع الأهلي تحقيق الفوز بنتيجة الرباعية مرتين والثلاثية مرتين بينما تلقت شباكه هدف وحيد.

الثلاثيات جاءت أمام سان جورج الأثيوبي في مباراة ذهاب دور 32 من بطولة دوري الأبطال، وأمام الدارويش في مباراة اليوم.

أما الرباعية الأولى فكانت أمام المصري في المباراة الافتتاحية، والثانية في مباراة الإياب أمام سان جورج الاثيوبي.

وإضافة على ذلك يواصل بيرسي تاو التربع على صدارة الهدافين بعد الوصول لأربعة أهداف في رصيده سجل منهم ثنائية أمام المصري وأخرى اليوم.

وتواجد الأهلي في المركز الخامس وذلك برصيد 6 نقاط من مباراتين فقط خاضهم في الدوري المصري.