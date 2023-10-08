عاجل.. أول رد فعل من إمام عاشور على إصابته أمام الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - علق إمام عاشور على حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الأهلي أمام الإسماعيلي، في المواجهة التي جمعت الفريقين في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

حجم إصابة إمام عاشور

ونشر إمام عاشور ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع الواصل الاجتماعي “انستجرام”، ليطمئن جمهور النادي الأهلي حول إصابته التي تعرض لها أمام الدراويش.

ستوري إمام عاشور

وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن إمام عاشور تعرض لكدمة قوية في أسفل الساق خلال مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "احب أطمئنكم على إمام عاشور، إمام تعرض لإصابة في أسفل الساق ومدة الغياب من 7-10 أيام".