نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالا بوصوله 300 مباراة.. محمد هاني يوجه الشكر لزملائه وجمهور الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالإحتفال بخوضه 300 مباراة مع الفريق خلال مباراة فريقه ضد الإسماعيلي.

حيث احتفل بقميص يحمل عدد مشاركاته مع الأهلي، برفقة زملائه عقب فوز الفريق على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

حيث نشر محمد هاني عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي موجهًا الشكر إلى زملائه: "اتشرف أن أكون جزء من هذا الكيان الكبير وأشارك بجزء صغير في تاريخ هذا النادي العظيم".

وتابع:" اليوم أكملت ٣٠٠ مباراة بقميص النادي الأهلي مشوار طويل بدأ منذ أن كنت ناشئ في صفوف النادي وحلم كبير تحقق بتحقيق البطولات والإنتصارات مع هذا الكيان الكبير".

واختتم: "شكر كبير لزملائى اللاعبين وشكر كبير لجمهور النادى الأهلى العظيم الداعم والسند الحقيقى وأن شاء الله مزيد من البطولات".

جدير بالذكر أن الأهلي ينتظر مواجهته مع سيمبا يوم الجمعة الموافق20 أكتوبر في تمام الساعة الساسة السادسة، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.