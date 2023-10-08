نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكتسح رين بثلاثية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على نظيره فريق رين بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد روازون بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ورين

وانطلقت صافرة بداية أحداث مباراة باريس ورين وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف لكنهم فشلوا وكان باريس الأقرب حتى سجل فيتينها الهدف الأول في الدقيقة 32 من تمريرة لديمبيلي وعاد حكيمي بالهدف الثاني في الدقيقة 36 صنعه له ايمري وانتهى الشوط بنتيجة 2/0.

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل جويري هدف رين الأول في الدقيقة 56 صنعه له بلاس وسجل كولو مواني هدف باريس الثالث في الدقيقة 58 وسجل هدف رابع ولكنه الغى للتسلل في الدقيقة 63 وانتهت المباراة 3/1.

- ترتيب باريس ورين

ويحتل النادي الباريسي المركز الثالث بجدول ترتيب ليج وان برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و3 تعادلات وخسر لقاء بينما يأتي نظيره فريق رين في المركز التاسع برصيد 11 نقطة حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بخمسة وهزم بمباراة.