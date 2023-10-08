نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب.

استبعاد إمام عاشور

يأتي ذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

تقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد اصابة إمام عاشور، لصفوف المنتخب الذي يتوجه صباح الاثنين للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري والمقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد.