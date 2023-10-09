نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيورنتينا يضرب نابولي بثلاثية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا من تحقيق فوزًا هامًا أمام نظيره نابولي بنتيجة ثلاثة مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

ونستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية نتيجة مباراة فريق نابولي وفيورنتينا اليوم في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الكالتشيو.

نتيجة مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي

سجل جوسيب بريكالو الهدف الأول لصالح فيورنتينا بالدقيقة 7 من زمن المباراة، قبل أن يعادل فيكتور اوسيمين النتيجة لنابولي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 5+45.

وأحرز جياكومو بونافتتورا الهدف الثاني لصالح فيورنتينا بالدقيقة 63 بعدما راوغ دفاعات نابولي وسدد كرة مباشرة في مرمى الحارس ميريت.

واضاف نيكولاس جونزاليس الهدف الثالث لفريقه فيورنتينا بالدقيقة 3+90 لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.

وبهذه النتيجة احتل فيورنتينا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 14 في المركز الخامس.