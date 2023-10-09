نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختار بديلًا لإمام عاشور.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا استدعاء لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا بديلا لإمام عاشور الذي خرج من صفوف المعسكر بداعي الإصابة أمام الإسماعيلي اليوم.

استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر

واستبعد لاعب الأهلي بناء على تقرير الطبي للنادي الأهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

ويحل كوكا بديلا في المعسكر من أجل الاستعداد للتوجه إلى الأراضي الإماراتية صباح الإثنين لخوض مباراتين وديتين.

الودية الأولى أمام زامبيا والثانية أمام الجزائر بتاريخ 12-16 من شهر أكتوبر الحالي على استاد هزاع بن زايد.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة المنتخب المصري قبل إصابة اللاعب أمام الإسماعيلي كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - عمر كمال (مودرن فيوتشر) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك) - علي جبر (بيراميدز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد سامي (بيراميدز).

خط الوسط: طارق حامد (ضمك) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - محمد النني (آرسنال) - محمود حمادة (المصري) - حمدي فتحي (الوكرة) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون) - حسين الشحات (الأهلي).

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - مروان حمدي (المصري).