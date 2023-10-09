أرسنال يكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز قاتل
انتصر أرسنال بهدف نظيف على ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.
سجّل هدف المباراة الوحيد، البديل البرازيلي غابريل مارتينيلي قبل النهاية بـ4 دقائق، عندما ارتطمت تصويبته بمدافع مانشستر سيتي، الهولندي ناثان آكي.
وبهذا الفوز، وضع أرسنال حدا لسلسلة من 12 هزيمة متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
ورفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام المتصدر.
في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي الذي تلقى الهزيمة الثانية تواليا بعد الأولى في الجولة الماضية على يد وولفرهامبتون (1-2)، عند 18 نقطة في المركز الثالث.
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