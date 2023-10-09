نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر: تعجبت من قرار كولر بإشراك طاهر بعد إصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره فريق الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن إمام عاشور أصبح ركيزة أساسية في وسط ملعب النادي الأهلي، وأصبح له تأثير كبير مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه يقدم مستوى جيد مع الفريق والإصابة التي تعرض لها بالتأكيد ستبعده عن صفوف منتخب مصر، لكنه قادر على العودة سريعًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي لعب مباراة متوسطة، واعتمد على القوى الهجومية خصوصا الأطراف بيرسي تاو وحسين الشحات، والثنائي يمتاز بالسرعات العالية والفينيش المميز، وأهداف الفريق جاءت من لعب جماعي وجاءت بشكل جيد، لكن الأهلي لم يقدم مباراة جيدة وكسب بشخصيته، بينما الإسماعيلي يمتلك لاعبين صغار في السن ولا بد أن يقود إيهاب جلال الفريق بهدوء ويلجأ للدفاع خصوصا في مواجهات الفرق الكبرى".

وأضاف: "يجب أن نقوم بتحية لاعبي الإسماعيلي قدموا مباراة جيدة، والفريق لديه عناصر صغيرة في السن، والأهلي تأثر بعد خروج إمام عاشور، وذهب الاستحواذ للدراويش، الذي سيطر على المباراة، وفوجئت بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من إمام، الأمر الذي تسبب في التراجع للخلف".

وواصل: "بعد خروج إمام عاشور، الأهلي بدأ يلعب في وسط ملعبه كثيرًا، كان لا بد من مشاركة مروان عطية، لأن الفريق فقد نصف الملعب، لكن كولر حاول استغلال المساحات في وسط الملعب ودفع بـ طاهر بدلا منه، لكن في النهاية فقد نصف الملعب وذهب الاستحواذ للإسماعيلي".

وأكمل: "محمد الشناوي تألق في المباراة والأهلي كسب بشخصيته وقوته الهجومية والمنظومة الجماعية، كما أن الأطراف كانت الأفضل في الفريق الأحمر ويتم استغلالها بالهجوم بثلاث لاعبين من اليمين واليسار، يجب أن يكون هناك حرص من جانب الإسماعيلي والجهاز الفني، وأن يفوزوا على المباريات في ملعبهم".

وزاد: "في انتظار تقديم أداء أفضل من موديست، خصوصا أنه لم يتلقى كرات كثيرة في اللقاء، وأرى أن فترة التوقف هامة من أجل عودته بشكل أفضل وتجهيزه بدنيا، وكوكا لاعب رائع ويثبت أقدامه ويحظى بثقة كبيرة من كولر وقدم مستوى جيد، لكن كان عنده أخطاء في التمريرات ويجب ألا يستمر في إعادة الكرة للخلف، عليه اللعب دائما للأمام، في حاجة لجراءة هجومية، ولكنه صنع هدف لـ حسين الشحات بشكل رائع من تمريرة مميزة".

وأكد: "دفاع الإسماعيلي كان متقدم بشكل غريب في بعض الأوقات ولذلك استقبل الهدف الثاني بسهولة، كان هناك مساحات كثيرة في دفاع الدراويش".