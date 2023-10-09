نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاقة بيع تذاكر كأس آسيا قطر 2023 إلكترونيا بدءا من الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيم قبل قليل مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام للجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2023 والتي تقام بالدوحة شهر يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

أكد السيد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال باللجنة المحلية المنظمة لبطولة آسيا 2023 أن تذاكر البطولة سوف يتم طرحها بداية من الغد الثلاثاء وسوف تكون متوفرة بأربع فئات وتبدأ من 25 ريال قطري (7.5 دولار تقريبا).

كما أضاف أن التذاكر سوف تكون متوفرة لجميع الفئات وسوف يتم تخصيص تذاكر للمشجعين من ذوي الإحتياجات الخاصة

كما أكد أن بطاقة هيا لن تكون إلزامية من أجل الحصول على تذكرة أو الدخول للملعب خلال بطولة أمم آسيا على عكس المتبع خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022.

وأعرب السيد حسن ربيعة الكواري عن أمنياته بنجاح آسيا وإفريقيا في تنظيم البطولتين القاريتين المرتقبتين والمقرر إنطلاقتهما يناير المقبل.

وأكد المهندس عبد العزيز المولوي رئيس قطاع التسوق والترويج السياحي بقطر للسياحة أكد أن قطر إستقبلت أعداد كبيرة من الزوار خلال فترة مابعد كأس العالم 2022 وحتى أغسطس الماضي وأن قطر جاهزة لاستقبال أي أعداد من الجماهير وتنظيم الفعاليات المختلفة من أجل إستضافتهم.

وأكد أنه من المتوقع حضور جماهير كبيرة لمتابعة بطولة أمم آسيا خلال شهر يناير القادم وبالأخص من الدول العربية المجاورة وسيكون الدخول بشكل طبيعي ولاتوجد إجراءات خاصة للدخول كما كان يحدث خلال بطولة كأس العالم.

كما أكد أن الكثير من الأماكن السياحية ستكون مفتوحة أمام الجماهير مثل جزيرة قطيفان وميناء قطر وسوق واقف وأن المنفذ البري لدولة قطر سوف يكون متاحا للجماهير من أجل الدخول إلى دولة قطر.