نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كوندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة عن طبيعة إصابة مدافعه الفرنسي جولي كوندي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام غرناطة في ختام الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأعلن النادي الكاتالوني أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة الدولي الفرنسي بالتواء في الركبة اليسرى أجبره على مغادرة المباراة التي احتضنها ملعب نويفو لوس كارمينيس في الدقيقة 43.

كما أضاف النادي أن اللاعب الفرنسي سيخضع لأشعة جديدة على موضع الإصابة اليوم الإثنين، لتحديد مدى قوتها، والفترة التي سيغيبها.

وبتعادله أمام غرناطة بهدفين، بعد أن كان متأخرًا بثنائية نظيفة، فقد الفريق الكاتالوني 4 نقاط في آخر مغادرتين له خارج ملعبه، حيث عاد بنفس النتيجة في الجولة قبل الماضية من ملعب مايوركا، وهو التعادل الثالث للفريق بشكل عام في الموسم.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 21 نقطة يبقى بها في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف جاره جيرونا، و3 عن غريمه التقليدي والمتصدر ريال مدريد.