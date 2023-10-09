نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مهاجم دولي على رادار الأهلي مجانًا وفتوح يشترط على الزمالك وضربة موجعة للمنتخب الأرجنتيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع ( الفجر الرياضي ) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 9-10-2023 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم الإثنين

وتأتي أبرز التفاصيل الخاصة بصباح الكورة وفق ما يلي:-

مهاجم دولي على أعتاب الأهلي مجانًا

الاهلي

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة رعم التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق.

وكشفت تقارير صحفية يونانية، أن بلال مظهر عبد الرحمن مهاجم فريق باناثينايكوس عرض على النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويمكن للاعب منتخب مصر للشباب التوقيع للأهلي مجانًا يناير المفبل، حيث من المنتظر انتهاء تعاقده مع النادي اليوناني بنهاية الموسم الجاري.

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فتوح يحدد شرط تجديد عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حدد شروطه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فتوح طلب نفس منحة التعاقد التي طلبها زيزو".

وتابع ميدو في تصريحاته: "فتوح مطلبش جنيه زيادة عن اللي طلبه زيزو ودي معلوماتي".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم السبت 21 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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استبعاد ديبالا من قائمة الأرجنتين

تم استبعاد مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا من قائمة الأرجنتين للمباراتين المقررتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، أمام باراغواي وبيرو، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها.

وذكر الحساب الرسمي للألبيسيليستي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن ديبالا استبعد من قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم بسبب الإصابة.

كما يغيب خوان فويث (فياريال) عن القائمة التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني، وأدرج فيها في الساعات الأخيرة المدافع فاكوندو ميدينا، لاعب لنس الفرنسي.

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