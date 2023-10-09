نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو كلمة السر في تجديد أحمد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير الزمالك في كل مكان، خبرًا سعيدًا يعلنه مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد عشرة أيام.

وتمني جماهير الفريق الأبيض نفسها بالنجاح في تجديد تعاقد الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح.

ويحق لفتوح التوقيع لأي نادِ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن ينتقل مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

ميدو يكشف كلمة السر في تجديد فتوح

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حدد شروطه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فتوح طلب نفس منحة التعاقد التي طلبها زيزو".

وتابع ميدو في تصريحاته: "فتوح مطلبش جنيه زيادة عن اللي طلبه زيزو ودي معلوماتي".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم السبت 21 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.