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أحمد جودة - القاهرة - تحدث شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، عن استعدادات منتخب مصر خلال الفترة الحالية للمباراتين القادمتين وديا ضد زامبيا والجزائر خلال معسكر شهر أكتوبر.

شادي محمد: ثنائي الأهلي الأنسب لدفاع منتخب مصر

وقال شادي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر إذاعة راديو 9090: دفاع منتخب مصر حاليا لا يواجه اي مشاكل كبيرة، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ثنائي الأهلي الأنسب للعب أساسيا خلال الفترة المقبلة.

وتابع: الانسجام بين عبد المنعم وياسر إبراهيم يجعلهما الأفضل لمنتخب مصر حاليا في مباراتي زامبيا والجزائر.

