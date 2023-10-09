نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتوح وافق على التجديد للزمالك.. كم الراتب المطلوب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير الزمالك في كل مكان، خبرًا سعيدًا يعلنه مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد عشرة أيام.

وتمني جماهير الفريق الأبيض نفسها بالنجاح في تجديد تعاقد الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح.

ويحق لفتوح التوقيع لأي نادِ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن ينتقل مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

فتوح يطلب نفس راتب زيزو

وينشر "الفجر الرياضي" تفاصيل عقد أحمد السيد زيزو الجديد مع القلعة البيضاء.

يحصل على 30 مليون جنيه في الموسم الأول منها مقدم عقد 25%.

يحصل زيزو على 40 مليون جنيه في الموسم الثاني منها 30% مقدم عقد.

نجم الزمالك في موسمه الثالث بالقلعة البيضاء، سيحصل على 50 مليون جنيه كراتب سنوي، منها 35 % كمقدم عقد.





فتوح وزيزو

حوافز إضافية في عقد زيزو الجديد مع الزمالك

الحصول على مبلغ 10 مليون جنيه في حال حصول الفريق على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الحصول على 5 مليون جنيه في حال حصول الفريق على بطولة الدوري الممتاز.

الحصول على 5 مليون جنيه في حال الحصول على لقب هداف الدوري.