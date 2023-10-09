باريس يتخطى رين فى الدورى الفرنسى

باريس يتخطى رين فى الدورى الفرنسىتغلب باريس سان جيرمان على مستضيفه ستاد رين 3-1، ليتقدم نحو المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.

وغاب باريس سان جيرمان عن الصدارة في الجولة الماضية عندما تعادل من دون أهداف مع كليرمو قبل أن يخسر 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يظهر الفريق اليوم أي إشارة على حدوث تأثير بسبب الخسارة التي تعرض لها في منتصف الأسبوع الماضي.

وأصبح رصيد باريس سان جيرمان 15 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر ونقطة عن نيس الثاني، بينما بقي رصيد رين 11 نقطة في المركز الثامن.