باريس يتخطى رين فى الدورى الفرنسى
تغلب باريس سان جيرمان على مستضيفه ستاد رين 3-1، ليتقدم نحو المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.
وغاب باريس سان جيرمان عن الصدارة في الجولة الماضية عندما تعادل من دون أهداف مع كليرمو قبل أن يخسر 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يظهر الفريق اليوم أي إشارة على حدوث تأثير بسبب الخسارة التي تعرض لها في منتصف الأسبوع الماضي.
وأصبح رصيد باريس سان جيرمان 15 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر ونقطة عن نيس الثاني، بينما بقي رصيد رين 11 نقطة في المركز الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس يتخطى رين فى الدورى الفرنسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.