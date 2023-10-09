نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العين فلقت الحجر".. إمام عاشور يتصدر قائمة الصفقات المنحوسة في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمر الحظ العاثر في مطاردة صفقات النادي الاهلي الجديدة، وذلك بعد إصابة إمام عاشور المنضم للفريق حديثًا للقلعة الحمراء هذا الصيف قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال مباراة الاهلي ضد الإسماعيلي التي جرت بين الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يستطيع عاشور استكمال المباراة وتم نقله إلى المستشفى، وخضع لفحوصات طبية، وأكد طبيب النادي الأهلي إصابته بكدمة أسفل الساق وجزع في أربطة الكاحل وسيغيب 10 أيام.



إمام عاشور ليس أول صفقة تتعرض للإصابة في بداية المشوار مع النادي الاهلي بل سبقه العديد من اللاعبين في المواسم الماضية نستعرض أبرزهم في هذا التقرير:-

- أكوتي منساه.. إصابة بعد 8 دقائق

انضم الغاني أكوتي منساه إلى النادي الأهلي موسم 2004 – 2005 بعد صراع شرس مع الزمالك، وفي أول مباراة رسمية له مع الأحمر ضد إنيمبا النيجيري في دوري أبطال إفريقيا وبعد 8 دقائق فقط من المباراة تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وهي الإصابة التي عطلت مسيرته مع الفريق الأهلاوي وتسببت في رحيله سريعًا.

- الصليبي ينهي مشوار محمد محمود مبكرًا

انضم محمد محمود إلى النادي الأهلي موسم 2018 – 2019 قادمًا من وادي دجلة وفي مباراته الأولى ضد سموحة في يناير 2019 تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وبعد غياب 10 أشهر وعودته للملاعب مجددًا تعرض للإصابة اللعينة مرة أخرى ليرحل عن صفوف القلعة الحمراء.

- عبد الله الديب.. مسيرة لم تبدأ

انضم عبد الله الديب لصفوف النادي الأهلي قادمًا من المنصورة مطلع الألفية، وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي في فترة الإعداد، ثم تبين معاناته من إصابة مزمنة في العضلات المحيطة بالركبة لينتهي مشواره مبكرًا مع القلعة الحمراء.

- هندريك هيلمكه.. برازيلي افتقد سحره

انضم هندريك هيلمكه لصفوف النادي الأهلي في شتاء 2015 وسط طموحات كبيرة للجماهير الحمراء بأن يحقق النجاح مع الفريق الأحمر ولكن طاردته الإصابات ولم يشارك سوى في 4 مباريات مع الفريق ورحل سريعًا دون أن يترك أي بصمة.

- بيرسي تاو بداية متعثرة.. وانتفاضة سريعة

انضم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2021 وتعرض للإصابة في بداية مشواره مع النادي الاهلي وغاب عن الملاعب لمدة شهرًا، وبعد عودته للمباريات تكررت إصابته مرة أخرى ليغيب مجددًا عن القلعة الحمراء وسط انتقادات عنيفة له وتوقعات برحيله المبكر ولكن سرعان ما استعاد اللاعب رونقه مع مارسيل كولر وعاد للتألق مجددًا.

