نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية حول صفقة انتقال هاري كين لبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر اولي هونيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الالماني مفاجأة مدوية بخصوص انتقال اللاعب الدولي الانجليزي هاري كين لصفوف العملاق البافاري خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

مفاجأة حول صفقة هاري كين لبايرن ميونخ

وقرر كين الانتقال لصفوف العملاق البافاري قادمًا من صفوف نادي توتنهام في صفقة بلغت نحو 110 مليون يورو.

وقال موقع سبورت 1 أن هونيس قد نفى كافة الأنباء التي اشيعت حول تجاوز قيمة تلك الصفقة مبلغ 100 مليون من الأساس وقال:" لم ننفق سوى 95 مليون يورو فقط".

ومنذ وصول هاري كين لصفوف البايرن شاركة في 10 مباريات نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وتكفل بصناعة 5 آخرين.