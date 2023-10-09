تشكيل البرازيل المتوقع لمواجهة فنزويلا في تصفيات مونديال 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات مباراة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، ضد نظيره منتخب فنزويلا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



موعد مباراة منتخب البرازيل ضد فنزويلا



وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة منتخب البرازيل مع نظيره الفنزويلي، صباح يوم الجمعة القادمة، الموافق 13 من شهر أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ومن المتوقع أن يدخل المنتخب البرازيلى بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كايو هنريكي - ماركينيوس - جابرييل ماجالايس - فاندرسون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - جويلنتون - برونو جيمارايش

خط الهجوم: نيمار - رافينيا - جابرييل جيسوس



موقف المنتخبين من جدول ترتيب المجموعة



ويحتل منتخب البرازيل، المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة حتى الآن برصيد ست نقاط، وعلى الجانب الآخر، يتواجد منتخب فنزويلا في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.

