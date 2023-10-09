نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اتفاق رسمي يحسم الأمر بنسبة 100%".. ديلي ميل تفجر مفاجأة بشأن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مفاجأة مدوية بشأن الدولة الأقرب، للحصول على شرف استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميا التقدم بطلب لاستضافة الحدث الكروي الأهم في العالم.

مفاجأة بشأن استضافة السعودية لكأس العالم 2034

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فأن السعودية ستحصل بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حق استضافة مونديال 2034.

وكان الفيفا قد قررالأربعاء الماضي، منح إسبانيا والبرتغال والمغرب حق استضافة مونديال 2030، على أن تستضيف دول الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أول 3 مباريات فقط.

وأوضح التقرير، أنه وفقا لمصدر قريب من دائرة صنع القرار فأن استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ليست أمرًا مرجحًا، لكنه اتفاق قد تم بالفعل، الأمر محسوم بنسبة 100%.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "إن السعودية ستحصل على أغلب أصوات قارة آسيا البالغ عددها 47 صوتًا وجميع أصوات إفريقيا الـ54، حال دخلت في منافسة مع أستراليا على استضافة المونديال".

