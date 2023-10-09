نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال.. فتى الأرقام القياسية في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح المراهق لامين يامال أصغر هداف في تاريخ الدوري الأسباني، حيث عوض برشلونة تأخره بهدفين ليحصل على نقطة أمام غرناطة.

بعمر 16 عامًا و87 يومًا، بدأ يامال عودة برشلونة، وتأخر الضيوف بعد 17 ثانية فقط، بفضل ثنائية براين سرقسطة في الشوط الأول ليمنح غرناطة زمام الأمور.

لكن بعد أن سجل يامال في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، أنهى سيرجي روبرتو مقاومة غرناطة قبل خمس دقائق من النهاية.

وتركت هذه النقطة برشلونة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني قبل فترة التوقف الدولية.

ومن اللافت للنظر أن فريق تشافي تأخر بعد 17 ثانية فقط عندما استحوذ غرناطة على الكرة بعد انطلاق المباراة وسدد برايان سرقسطة في مرمى مارك أندريه تير شتيجن.

ورغم سيطرة الضيوف بحثًا عن الرد، ضاعف سرقسطة الغلة بهدف فردي رائع بعد 29 دقيقة من الاستراحة.

أدى تسجيل يامال من تمريرة جواو فيليكس قبل نهاية الشوط الأول إلى تغيير شكل المباراة، لكن الأمر استغرق حتى الدقيقة 85 حتى أدرك روبرتو هدف التعادل بعد تمريرة أليخاندرو بالدي.

اعتقد فيليكس أنه سجل هدف الفوز المثير في وقت متأخر ولكن تم إلغاء هدفه بسبب تسلل هامشي ضد فيران توريس.

يامال فتى الأرقام القياسية

لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة إلى يامال، وبعمر 15 عامًا و290 يومًا، أصبح الجناح أصغر لاعب يلعب كبديل لبرشلونة على الإطلاق أمام ريال بيتيس في أبريل.

ثم أصبح أصغر لاعب وهداف للمنتخب الإسباني في الفوز 7-1 على جورجيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 في سبتمبر.

وأضاف يوم الأحد أمام غرناطة لقب أصغر هداف في الدوري الإسباني إلى قائمة إنجازاته في 2023.

شارك يامال في جميع مباريات برشلونة التسع في الدوري هذا الموسم، حيث شارك أساسيًا في خمس من تلك المباريات، بما في ذلك المباراتين الأخيرتين.

يامال، منتج الأكاديمية، من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ولد في 13 يوليو 2007 ويلعب في برشلونة منذ أن كان في الخامسة من عمره.

أصغر لاعب يتم استدعاؤه إلى منتخب أسبانيا الأول على الإطلاق، شارك أساسيًا ضد قبرص بعد هدفه في مرمى جورجيا، وهو مرة أخرى في التشكيلة التي ستخوض المباريات الدولية في أكتوبر ضد اسكتلندا والنرويج.

وباتت مشاركة لامين يامال لاعب برشلونة مع منتخب بلاده محل شك بعدما أعلن برشلونة إصابته في الفخذ الأيسر منذ قليل.