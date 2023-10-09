نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. أمير هشام يكشف حقيقة رحيل نجم الزمالك وشوبير يعلق على إصابة إمام عاشور ورأي شبانة عن أداء موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الأثنين 9 أكتوبر 20230

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

أمير هشام: سامسون أكينولا يقترب من بلدية المحلة مجانًا



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريب من الانتقال إلى صفوف بلدية المحلة، مجانًا في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بلدية المحلة طلب التعاقد مع اللاعب مجانًا على سبيل الإعارة، وهناك اتجاه داخل الزمالك للموافقة على رحيله، من أجل الحصول على دقائق لعب".

شوبير يوضح مدة غياب إمام عاشور

هاجم الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعض الجماهير بعد التعليقات السيئة عقب إصابة إمام عاشور في مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وعلق شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: "لما يتعب حد عندك في بيتك أو حد صاحبك أول حاجة بتقولها إيه.. ألف سلامة أو لو حد حتى متحبوش هتقول يا سيدي الله يسهله".

وأضاف:" فوجئت الحقيقة بحاجتين، وللأسف الاتنين أسوء من بعض الأولى تتمثل في إدعاء إصابة إمام عاشور بقطع في الرباط الصليبي والثانية تتمثل في حالة كسر في رجله، ماشي هنقولها تحت بند الاجتهاد".

وأكمل حديثه قائلا: "لكن الحاجة التانية الصعبة جدا هي شوية الدعوات زي إلهي تنام ما تقوم إلهي مش عارف إيه، إيه ده يا جماعة إيه اللي حصل لنا أنا مستغرب جدا إمام راح الأهلي راح الزمالك مش قصة، إيه كم الغل اللي موجود عند البعض ده، ويردوا عليك يقولولك أصل ده تحفيل ده مش تحفيل ده قلة أدب إن حد يدعي عليك".

شوبير

شبانة يكشف رأيه حول أداء موديست

قال الإعلامي محمد شبانة، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر كثغرة في خط هجوم المارد الأحمر أمام الاسماعيلي في المباراة التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن اللاعب شارك في ٧٩ دقيقة أمام الدراويش دون تسجيل أو صناعة أي هدف، إضافة لعدم تسديد أي كرة على المرمى أو عمل أي كرات طولية أو التحامات هوائية.



وأختتم شبانة، أن جماهير الأهلي تنتظر من اللاعب ماهو أفضل من ذلك وظهوره في التقيمات الفنية بشكل أكثر ايجابية.