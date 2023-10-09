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أحمد جودة - القاهرة - حصل الجهاز الفني والطبي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بعض التطعيمات، وذلك استعدادًا لسفر الفريق إلى تنزانيا لخوض مواجهة سيمبا التنزاني بدوري السوبر الإفريقي.

تطعيم لاعبي الأهلي استعدادًا لرحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي برئاسة طارق قنديل إلى تنزانيا، يوم 18 من الشهر الجاري على متن طائرة خاصة، من أجل بدء مشواره في البطولة.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، السادسة مساء يوم الجمعة 20 أكتوبر، على الملعب الوطني مكابا، في مدينة دار السلام، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر نفسه في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الفائز من مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني أمام الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف نهائي البطولة.

وحقق المارد الأحمر، الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.