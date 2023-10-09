انت الان تتابع خبر هل وليد، الركراكي هو مدرب الهلال القادم.. مدرب منتخب المغرب يتحدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدث المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم “وليد الركراكي” تحدث عن موقفه من قيادة فريق نادي الهلال السعودي في الفترة المقبلة خلف المدير الفني البرتغالي “خورخي خيسوس”.الشكوك تحيط بمستقبل المدير الفني الحالي بفريق الهلال، ذلك بسبب تراجع المستوى الفترة الماضية وهو ما أدى لترشيح عدد من الأسماء الكبيرة لتولي تدريب الزعيم السعودي في الفترة المقبلة.

رد الركراكي عن سؤال تدريب الهلال

وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الحالي والمدرب السابق لكلا من الجيش الملكي والوداد البيضاوي المغربي تم سؤاله عن إمكانية تدريب الهلال قريبا ورد الركراكي وقال “ان شاء الله”.

واستطاع الركراكي تحقيق انجازات كبيرة مع الفرق والمنتخبات التي تولاها حيث حقق مع الوداد البيضاوي المغربي بطولة الدوري المغربي وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.كما وصل مع المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 حيث استطاع الفوز على منتخبات عريقة مثل إسبانيا والبرتغال وهو الإنجاز الأعظم في تاريخه حيث استطاع تحقيق المركز الرابع في البطولة كأول فريق عربي وإفريقي يحصد هذا المركز.

أرقام الهلال في دوري روشن

فريق الهلال يمر بفترة تفاوت في المستوى في الفترة الأخيرة، حيث استطاع الفوز على نظيره الأخدود في المباراة التي كانت بينهما منذ يومين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكلن قبلها قد تعادل في مباراة مع الفيحاء وفرط في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لصالح غريمه الاتحاد، ولكنه استطاع استعادتها بعد الفوز الأخير وخاصة بعد خسارة الاتحاد من الأهلي في ديربي جدة، وكذلك تعادل مع نافباخور الاوزبكي في دوري أبطال آسيا بصعوبة بالغة في الثواني الأخيرة من المباراة.

ويمتلك الهلال 23 نقطة من 9 مباريات، حيث استطاع الانتصار في 7 مباريات وحقق التعادل في مباراتين، ولم يخسر في أي مباراة في الدوري حتى الآن، واستطاع لاعبوه تسجيل 26 هدف وسكنت شباكه 7 أهداف فقط.حيث استطاع الفوز على كل من أبها والرائد والاتفاق والرياض والشباب، كما استطاع الفوز على الاتحاد في الكلاسيكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادل مع كلا من ضمك والفيحاء بهدف لكل فريق قبل ان يفوز في المباراة الأخيرة ضد الأخدود بثلاثية.

جمهور الهلال غير راضي عن أداء الفريق رغم تصدر ترتيب دوري روشن السعوديؤ وكذلك تصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا، بسبب المستوى الضعيف الذي يقدمه الزعيم في بعض مبارياته.