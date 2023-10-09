روما ـ أ.ف.ب: أعلن نادي روما امس أن صانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى في المباراة ضد كالياري (4-1) الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وغادر ديبالا الملعب باكيا بعد اصطدام قوي مع لاعب كالياري ماتيو براتي، مما أثار مخاوف من احتمال غيابه حتى العام الجديد. لكن نادي العاصمة أوضح في بيان مقتضب أن الفحوص التي أجريت امس كشفت عن التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، مضيفا في تصريح لوكالة فرانس برس أنه سيغيب «نحو أربعة أسابيع».

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