الفارس علي آل سعيد يجتاز سباق بوخ الألماني للقدرة والتحمل

تبقى خطوة للتواجد فـي نهائيات كأس العالم

نجح الفارس صاحب السمو السيد علي بن غالب آل سعيد في اجتياز السباق قبل الأخير؛ من أجل التواجد في نهائيات كأس العالم للقدرة والتحمل المقرر إقامته في فرنسا العام القادم، وذلك بعد ان نجح في انهاء سباق بوخ الالماني لمسافة 140 كلم وهو احدى المحطات المعتمدة للتأهل إلى نهائيات كاس العالم للقدرة، وسبق للفارس ان اجتاز عددا من السباقات المقررة له خلال الفترة الماضية والتي انتهت جميعها بنجاح وكان آخرها سباق خاضه الفارس مع شقيقه صاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد في نفس المدينة وسباق آخر في سلوفاكيا انتهى بنجاح لكليهما.

ويشارك الفارسان سمو السيد علي ولؤي بن غالب في جولات التأهل الى نهائيات كاس العالم ممثلين لفرسان سلطنة عمان من قبل الاتحاد العماني للفروسية والسباقات الذي اعطى الفارسين بطاقات المشاركة في النهائيات.

وتبقى للفارسين خطوة وحيدة للتواجد في نهائيات كأس العالم القادمة عبر المشاركة في سباق سلوفاكيا لمسافة 160 كلم في سباق منصف ذي الثلاث نجمات وفي حال تجاوزهما بنجاح سيكونان اول الفرسان المتأهلين الى نهائيات كأس العالم للقدرة والتحمل.

وجاءت مشاركة الفارس صاحب السمو السيد علي بن غالب آل سعيد في السباق الاخير في مدينة بوخ الالمانية وهي مدينة اعتاد عليها الفارس بشكل جيد بعد ان نجح في السباق الماضي من الحصول على المركز الأول مع شقيقه الفارس صاحب السمو السيد لؤي بن غالب وصنف السباق ذو النجمات الثلاث وشهد منافسة واثارة حيث استمر لمدة 12 ساعة و30 دقيقة في خمس مراحل جاءت المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم والمرحلة الثانية 25 والمرحلة الثالثة 35 كلم والمرحلة الرابعة 25 كلم والمرحلة الخامسة والاخيرة لمسافة 20 كلم متر وفي أجواء باردة جدا اثرت على المستوى الفني للفرسان، حيث كانت أصعب تلك المراحل الثالثة لطول المرحلة ودخل خلالها الفرسان في مسارات صعبة بين الجبال والأرضية الصلبة وكان معدل السرعة حينها 16.2 كلم في الساعة.

وشهد السباق مشاركة 17 فارسا في فئة 140 كلم فيما شهد اجمالي المشاركين في مختلف المسافات من 80 كلم الى 160 كلم اكثر من سبعين فارسا وفارسة تنافسوا على اجتياز السباق بنجاح حيث كان هدف الجميع الوصول إلى خط النهاية من اجل الحصول بطاقات التأهل إلى نهائيات كاس العالم.

وأعرب الفارس صاحب السمو السيد علي بن غالب بان هذا الفوز يعد مهما لنا من اجل تمثيل سلطنة عمان في المحفل الرياضي الكبير للقدرة والتحمل مع بقية فرسان دول العالم واعتاد فرساننا التواجد في مثل هذه البطولات وحرصنا في هذا العام على التواجد.

واشار باننا نجحنا حتى الان من اجتياز مراحل مهمة وتبقى لنا خطوة وحيدة من اجل الوصول الى النهائيات وتم تحديد سلوفاكيا لتكون محطة التأهل ونتمنى ان ننجح في ذلك.

وثمن الفارس الدعم الكبير من قبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب على دعمه المتواصل وكذلك لجهود الاتحاد العماني للفروسية والسباقات ونتمنى ان نحقق المطلوب منا في هذه المشاركة.