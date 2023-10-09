نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يعلن حكم إياب مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي.

حكم إياب مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي

وكانت لجنة الحكام، أسندت إدارة مباراة الذهاب إلى الحكم الموريتاني داحان بيدة، فى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود تقنية الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

وتقرر أن يقود مواجهة الإياب في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ويساعده الأنجولي جيرسون دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو شيدريك والكونغولي جيسي نكونكو.

كما تم تعيين الثنائي المغربي عادل زوراق وحمزة الفارق على تقنية الفيديو، في المباراة التي يسعى بها المارد الأحمر لتحقيق الفوز والعبور للدور المقبل.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي برئاسة طارق قنديل إلى تنزانيا، يوم 18 من الشهر الجاري على متن طائرة خاصة، من أجل بدء مشواره في البطولة.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، السادسة مساء يوم الجمعة 20 أكتوبر، على الملعب الوطني مكابا، في مدينة دار السلام، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر نفسه في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الفائز من مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني أمام الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف نهائي البطولة.

وحقق المارد الأحمر، الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.