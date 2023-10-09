جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي يسخر من عودة ميسي إلى برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - سخر جيراردو مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، من التقارير التي ربطت بين ليونيل ميسي وعودته إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي

تصريحات مدرب إنتر ميامي بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

منذ أن قدم وداعًا عاطفيًا للعمالقة الكاتالونيين في عام 2021، كان من المتوقع أن يعود ميسي إلى كامب نو من أجل مباراة أخيرة، وهو السيناريو الذي كان يُنظر إليه حتى الآن على أنه مستحيل وسط مخاوفهم المالية.

بمجرد أن أصبح من الواضح أن وقت ميسي في باريس سان جيرمان قد انتهى هذا الصيف، تكثفت التكهنات حول عودة الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات إلى برشلونة مرة أخرى بشكل غير مفاجئ.

سجل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا في كل مباراة لفريق هيرون خلال مسيرته نحو لقب كأس الدوري، لكن محاولته للوصول إلى تصفيات الدوري الأمريكي انهارت أثناء غيابه بسبب الإصابة.

وعاد ميسي كبديل في الشوط الثاني في مباراة يوم الأحد مع سينسيناتي، لكنه لم يستطع منع فريق مارتينو من الهزيمة 1-0، الأمر الذي أنهى آمالهم في مكان في فترة ما بعد الموسم.

مع تعيين ميسي الآن لفترة طويلة دون أي نادي، أشارت التقارير الأخيرة إلى أن برشلونة قد يتخذ خطوة لإعادة التعاقد مع هدافه التاريخي على سبيل الإعارة في يناير.

حتى أن أبطال الدوري الأسباني بدا أنهم يضايقون عودته بسلسلة من الصور المبهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مارتينو مدرب إنتر ميامي قلل من شأن مثل هذا الحديث.

وردا على سؤال حول شائعات ميسي من قبل الصحافة في نهاية الأسبوع، أجاب مارتينو: "هل هو ذاهب من أجل المتعة؟ ربما سيزور برشلونة. بخلاف ذلك، لا أعرف أي شيء آخر عن ذلك".

قبل خروجه بالدموع في صيف عام 2021، سجل ميسي 672 هدفًا مذهلًا في 778 مباراة لبرشلونة في جميع المسابقات، بالإضافة إلى 303 تمريرة حاسمة في فترة متألقة استمرت 16 عامًا.

إلى جانب بدايته السريعة في الدوري الأمريكي، يواصل المهاجم التألق على المستوى الدولي وسجل في كل من مبارياته الثماني الأخيرة مع الأرجنتين منذ نهاية مرحلة المجموعات في كأس العالم.

ولم يستبعد ميسي اللعب في نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، رغم أنه أكد أنه يريد التركيز على بطولة كوبا أمريكا المقبلة العام المقبل قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله الدولي.

تم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى تشكيلة ليونيل سكالوني للمشاركة في المباريات الدولية هذا الشهر، حيث سيلتقي منتخب لا ألبيسيليستي مع باراجواي وبيرو في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2026 يومي 13 و18 أكتوبر على التوالي.