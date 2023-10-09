موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، في واحدة من أقوى مباريات دور ربع النهائي للبطولة العربية لكرة السلة المقامة في دولة قطر في النسخة 35 من البطولة.الأهلي تأهل لدور ربع النهائي ، بعد احتلاله المركز الثاني من المجموعة الثانية، بينما الاتحاد السكندري صعد متصدراً للمجموعة الثالثة من منافسات البطولة العربية.

الأهلي تأهل إلى ربع النهائي في البطولة العربية للأندية لكرة السلة، بعد فوز كبير على نادي الفتح السعودي بنتيجة 98-58، ضمن منافسات دور الـ16 .

بينما نادي الاتحاد السكندري، صعد لدور الثمانية، بعد اعتذار نادي خدمات البريج الفلسطيني عن خوض المباراة في دور الـ16، لظروف الأحداث الجارية في قطاع غزة.

ويعد نادي الاتحاد السكندري، الأكثر تتويجاً بلقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة بعدد 7 ألقاب، بينما يملك الأهلي لقب وحيد.

الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة، سيلتقي مع الفائز من مباراة المحرق البحريني وسلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية للسلة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية لكرة السلة

رجال سلة الأهلي سيواجه نظيره الإتحاد السكندري في دور الثمانيه من البطوله العربيه ، الإثنين الموافق 9 أكتوبر 2023، في تمام الثامنه والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية لكرة السلة

المباراة منقوله على قناة الكأس الرياضيه وصفحة الاتحاد العربي لكرة السلة على فيسبوك وقناة ابو ظبي .