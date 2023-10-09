اتحاد الكرة يعلن عن البرنامج السنوي للدورات التدريبية بمختلف التخصصات

غدا ختام حلقة العمل الخاصة بحكم الفيديو « Var»

اعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن البرنامج السنوي للدورات التدريبية التي ينظمها تحت اشراف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وتتضمن اقامة 30 دورة تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات التي ستقام خلال الفترة القادمة منها دورة مدربي اللياقة ب-1 من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري ودورة المدربين أ-1 في الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر ودورة ب في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر، وفي شهر نوفمبر المقبل خمس دورات، الأولى لحراس المرمي أ و ب من 3 إلى 10 نوفمبر، ودورة 1 – 2 خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر ودورة ب 2 من 17 إلى 24 نوفمبر ودورة الحراس 1 من 25 إلى 30 نوفمبر، وفي شهر ديسمبر المقبل ثلاث دورات تبدأ بدورة 1 – 3 من 2 إلى 5 ديسمبر ودورة ج -1 في الفترة من 8 إلى 21 ديسمبر، ودورة حراسة المرمى 1 – 2 من 23 إلى 29 ديسمبر. وفي شهر يناير 2024 ستقام دورة المحترفين أ في الفترة من 11 إلى 17 يناير ودورة مدربي كرة القدم الشاطئية 1 – 2 من 2 إلى 7 فبراير، ودورة المحترفين المرحلة الثانية من 4 إلى 20 فبراير ودورة المدربين 1- 5 من 24 إلى 29 فبراير، ودورة المحترفين المرحلة الثالثة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل، ودورة ب المستوى الأول من 18 إلى 24 مايو، ودورة المحترفين المرحلة الرابعة من 26 إلى 31 مايو والمرحلة الخامسة لدورة المحترفين من 5 إلى 11 يونيو ودورة المستوى أ المرحلة الأولى من 25 إلى 30 يونيو، ودورة المستوى ب المرحلة الثانية من 6 إلى 12 يوليو، ودورة المستوى 1 المرحلة الثانية من 21 إلى 26 يوليو، ودورة المستوى أ المرحلة الثالثة من 4 إلى 8 أغسطس، ودورة المستوى أ المرحلة الرابعة من 18 إلى 31 أغسطس، وكذلك دورة المحترفين المرحلة السادسة من 2 إلى 8 سبتمبر، وأيضا دورة مدربي أ المرحلة الخامسة من 24 إلى 19 سبتمبر، وأيضا المرحلة السادسة من 27 إلى 30 سبتمبر والمرحلة السابعة للمدربين المحترفين من 25 إلى 31 أكتوبر، والمرحلة الثامنة والأخيرة للمدربين المحترفين من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل. من جانب اخر تختتم يوم غدا حلقة العمل الخاصة بحكم الفيديو « Var» التي يقيمها الاتحاد العماني لكرة القدم بالتعاون مع شركة هوك آي العالمية وهدفت الحلقة إلى تدريب الحكام العمانيين على تطبيق تقنية Var، في المسابقات المحلية وفق المعايير المعمول بها من الاتحاد الدولي « فيفا».