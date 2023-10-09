فـي انتظار قرار الاتحاد الدولي توج السائق العماني عبدالله بن سليمان الرواحي بالمركز الثاني في منافسات رالي قبرص الدولي «الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للموسم 2023»، بينما حل في المركز الأول القطري ناصر العطية، واحتل السائق القبرصي كيستوس ديموستينوس المركز الثالث.

وقطع العطية بصحبة ملاحه ماثيو بوميل على متن سيارة «فولكسفاجن بولو جي تي آر 5»، مسافة الرالي البالغة 194.88 كيلومتر في المراحل الخاصة الـ12 للحدث الذي استمر على مدار يومين، في زمن قدره 3.03.38 ساعة. وتفوق السائق القطري بفارق 3.21 دقيقة عن أقرب منافسيه السائق الدولي عبدالله الرواحي بصحبة ملاحه الأردني عطا حمود على متن سيارة «شكودا فابيا آر 5»، صاحب المركز الثاني بزمن قدره 3.07.00 ساعة، فيما جاء القبرصي كيستوس ديموستينوس بصحبة ملاحه ومواطنه كيبروس مريستودولو على متن سيارة «شكودا فابيا آر 5»، في المركز الثالث بزمن قدره 3.10.16 ساعة وبفارق 6.3 دقيقة عن العطية.

ومع ختام منافسات جولات رالي الشرق الاوسط عبر الجولة الاخيرة لرالي قبرص تساوى خلالها سائقنا عبدالله الرواحي مع البطل العالمي ناصر العطية في عدد النقاط برصيد 108 نقطة، وينتظر القائمون على رالي الشرق الأوسط القرار النهائي من قبل الاتحاد الدولي الذي سوف يعلن قراره خلال الأيام القادمة حول بطل لقب البطولة في الترتيب العام لهذا الموسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالله الرواحي وصيفا فـي جولة رالي قبرص الدولي متساويا مع العطية فـي عدد نقاط الترتيب العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.