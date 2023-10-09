انت الأن تتابع خبر توقف الدوري السعودي.. بيان عاجل من اتحاد الكرة للكشف عن التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين 9 أكتوبر 2023 والموافق 22 ربيع الأول 1445 هجرياً بشأن توقف الدوري السعودي خلال الفترة القليلة القادمة.

سبب توقف الدوري السعودي

[الدوري السعودي]

توقف الدوري السعودي

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم أن سبب توقف الدوري السعودي يتمثل في بسبب فترة التوقف الدولية في التي سوف تقام في شهر أكتوبر الجاري، والتي سوف يخوض فيها المنتخب السعودي معسكراً مغلقاً في في البرتغال في الفترة بين 8 و17 أكتوبر الحالي.

وأوضح الاتحاد السعودي، أن منتخب الأخضر سوف يخوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري السعودي والتي سوف تكون أمام كلا من نيجيريا ومالي، مشيراً إلي أن الجولة الأخيرة في بطولة دوري روشن قبل فترة التوقف كان الأسبوع التاسع والذي اختتم مساء السبت الماضي بفوز الهلال بثلاثية نظيفة على الأخدود.

موعد عودة الدوري السعودي

وأضاف اتحاد كرة القدم السعودي أن الدوري السعودي سوف يعود مرة أخري يوم 20 أكتوبر الحالي، حيث سوف تنطلق الأسبوع العاشر من البطولة المحلية في نسختها الحالية، حيث سوف يلتقي اتحاد جدة مع التعاون، والفيحاء مع الأخدود، في نهاية اليوم الأول لهذا الأسبوع سوف يلعب والهلال والخليج، والفتح وأبها.

ترتيب الدوري السعودي

1- في المركز الأول من ترتيب الدوري السعودي يـأتي نادي الهلال برصيد 23 نقطة.

2- في المركز الثاني يأتي نادي التعاون برصيد 22 نقطة.

3- في المركز الثالث يأتي نادي النصر برصيد 19 نقطة.

4- في المركز الرابع يأتي نادي الاتحاد برصيد 19نقاط.

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