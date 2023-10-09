انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي .. اعرف هيلاعب مين بعد التوقف الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين جماهير الريدز على مدار الدقائق القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 9 من شهر أكتوبر 2023، في معرفة موعد مباراة ليفربول القادمة، بعد فترة التوقف الدولي الحالي في الشهر الميلادي الجاري.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي:

وسعي جماهير الريدز في جمهورية مصر العربية والوطن العربي بشأن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي وذلك بعد التعادل مساء أمس مع برايتون بنتيجة هدفين لكل منهما، حيث جاءت الأهداف عن طرق كلا من سجل سيمون أدينجرا هدف برايتون الأول في الدقيقة 21 من الشوط الأول وسجل محمد صلاح على هدفي ليفربول الأول والثاني في الدقائق 40،45 من نفش الشوط فيما تعادل برايتون عن طريق لويس دانك في الدقيقة 78 من عمر المباراة

موعد مباراة ليفربول القادمة:

وحصل لاعبو ليفربول على راحة اليوم على أن يتم مواصلة التدريبات الخاصة بهم في الأيام القادمة اسعتداداً لـ”مباراة ليفربول القادمة” والتي سوف يلاقي فيها إيفرتون وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل 21 أكتوبر 2023.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

تقام مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ترددت القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.