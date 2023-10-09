نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شيكابالا يشارك في "طوفان الأقصى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، جمهوره في تعليق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين.

وقال لاعب منتخب مصر عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “المقاومة حق”.

الزمالك يقرر استئناف تدريبات الفريق الأول

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استئناف التدريبات صباح غدا الثلاثاء على ملعب نادي الترسانة.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

