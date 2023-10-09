إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي.. وخضوعه لبرنامج علاجي للتعافى

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي أمس بالدوري العام.

إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى تدريبات الأهلي، وغاب بسببها عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وخضع لبرنامج علاجي للتعافى من الإصابة.

وعاد كريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي أمام المصري في افتتاحية بطولة الدوري ونجح في تسجيل هدف، قبل أن يعود للمشاركة فى مباراة سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي وخضع لعملية جراحية وغاب عن الملاعب قرابة 8 أشهر قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق.

وحقق المارد الأحمر، الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.