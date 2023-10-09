ليس صفقة فاشلة.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الفرنسي موديست

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى عماد النحاس لاعب الأهلي السابق، رأيه في أداء الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الهجوم عليه عقب ظهوره الأخير في مواجهة الإسماعيلي بالجولة الثالثة من بطولة دوري نايل.



وقال النحاس في تصريحات إذاعية: "تابعت لموديست عددا كبيرا من الأهداف واللقطات وقت التعاقد، وأرى أنه لاعب جيد، ولكنه المؤثر عليه بشدة الأن، أنه يفتقد العامل البدني".

موديست بعيدًا عن المباريات منذ مايو الماضي



وأضاف: "يظهر ذلك بقوة فى المباريات، هو لاعب جيد جدا ولكنه غائب عن المشاركة في المباريات منذ شهر مايو الماضي، لذلك بعيد عن مستواه الحقيقي".

وأكمل: "المدرب السويسرى مارسيل كولر يتعامل مع موديست بذكاء في عدد الدقائق الذي يقوم بالدفع به فيها".

وأتم مدافع الأهلي السابق تصريحاته مشددًا: "لاعبو النادي الأهلي يحاولون أن يساعدوه في دخوله أجواء الكرة المصرية والنادي الأهلي، لكنه ليس صفقة فاشلة كما يقال هو فقط يحتاج أن يعود بدنيًا من أجل المشاركة بشكل جيد والظهور المنتظر".

