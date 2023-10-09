عاجل.. الزمالك يستقر على رحيل نجم الفريق بقرار من أوسوريو

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل نجم الفارس الأبيض خلال الفترة القادمة.

أوسوريو يقرر رحيل سامسون أكينيولا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريب من الانتقال إلى صفوف بلدية المحلة، مجانًا في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بلدية المحلة طلب التعاقد مع اللاعب مجانًا على سبيل الإعارة، وهناك اتجاه داخل الزمالك للموافقة على رحيله، من أجل الحصول على دقائق لعب".

